Protestantse gemeente Meppel stoot Grote Kerk af

De protestantse gemeente Meppel stoot binnen nu en drie jaar de Grote of Mariakerk in het centrum van de stad af. Het rijksmonument, waarvan het oudste deel uit 1432 dateert, is de trots van de Drentse plaats.

De kerkelijke gemeente moet bezuinigen en dat komt door terugloop van het aantal leden. Op papier zijn er 3000 zielen en drie kerken. In 2008 waren er nog 4800 leden.

Besloten is de zogeheten Kleine Kerk, ook wel Oude Kerk genoemd, met daarbij kerkelijk centrum Trias, te behouden voor de gemeente. Deze oude gereformeerde kerk stamt uit 1922. Een grote verbouwing ligt wel in het verschiet. De Grote Kerk wordt dus op den duur verkocht. De gemeente hoopt dat het kerkgebouw in de toekomst bijvoorbeeld voor culturele activiteiten gebruikt kan worden.

Ook een kerk in wijk de Oosterboer, Het Erfdeel, wordt afgestoten. Dit pand huurt de kerkelijke gemeente en de huur is per augustus van dit jaar opgezegd. Van de drie kerken blijft er dus één over.

Het college van kerkrentmeesters boog zich vorig jaar over de vraag welke kerk in het centrum van Meppel behouden moet worden. Een programma van eisen, dat door de algemene kerkenraad al was vastgesteld, was leidend. Na raadpleging van de kerkelijke gemeente en de beide wijkkerkenraden, Stad en Landen en het Erfdeel, overhandigden de kerkrentmeesters het advies eind december aan de algemene kerkenraad. Deze nam vorige week dit advies over. De Oude Kerk met daarbij het kerkelijk centrum past beter bij het programma van eisen dan de monumentale Mariakerk.