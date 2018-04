Protestantse gemeente Maasdijk stoot kerk af

De protestantse gemeente in Maasdijk, in het Westland, kerkt nu nog om en om in De Hoeksteen en Het Kruispunt. In die situatie komt verandering. De Hoeksteen gaat dicht, Het Kruispunt blijft.

De kerkenraad van de protestantse gemeente besloot vorig jaar al tot deze stap, maar een aantal gemeenteleden maakte bezwaar tegen de sluiting van De Hoeksteen. Het hoogste rechtsorgaan van de Protestantse Kerk in Nederland, het Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen, heeft de kerkenraad nu in het gelijk gesteld.

Het betekent dat De Hoeksteen op termijn verkocht zal worden en dat Het Kruispunt (foto) verbouwd wordt, aldus scriba Klaas van der Lugt. Het is nog niet bekend wanneer de laatste dienst in De Hoeksteen wordt gehouden. De strakke, moderne kerk met toren verving in 1966 het ertegenover gelegen gereformeerde kerkgebouw uit 1905.

De protestantse gemeente Maasdijk ontstond in 2012 door het samengaan van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk. Het aantal leden van de gemeente bedraagt circa 1600. Het aantal kerkgangers schommelt rond de 300.