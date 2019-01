Protestantse gemeente Drachten sluit twee kerken

De protestantse gemeente Drachten heeft maandag besloten haar kerkgebouwen De Arke en Menorah af te stoten. Het voorgenomen besluit daartoe was al in september 2018 genomen.

De Grote Kerk, de Zuiderkerk, De Oase en De Schakel blijven in bezit van de protestantse gemeente. Deze is daarnaast eigenaar van twee pastorieën. Vanwege de hoge kosten voor de instandhouding van de gebouwen komen De Arke en de Menorah per 1 januari 2020 „in aanmerking voor verkoop”, aldus de algemene kerkenraad.

De gemeente vindt het belangrijk door middel van „fysieke steunpunten” vertegenwoordigd te blijven in Drachten-Oost en -West, de wijken van De Arke en de Menorah. Over De Arke zal de protestantse gemeente daarom in overleg treden met de gereformeerde kerk vrijgemaakt-West, die al heeft aangegeven belangstelling te hebben voor het gebouw. Daarbij streeft de protestantse gemeente naar medegebruik. Over de Menorah wordt het gesprek aangegaan met de gereformeerde kerk vrijgemaakt-Oost. De gemeenten willen onderzoeken of dit gebouw gezamenlijk kan worden gebruikt of dat kerkgebouw De Hoeksteen van de gkv Drachten-Oost in aanmerking komt voor gezamenlijk gebruik. Als blijkt De Hoeksteen de voorkeur geniet, zal voor de Menorah een andere koper worden gezocht.