Protestantse gemeente Castricum verkoopt Maranathakerk

De protestantse gemeente Castricum heeft afgelopen maandag de Maranathakerk verkocht aan de gemeente Castricum. Dat deelt Frans van Meggelen, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, desgevraagd mee.

Van de negen partijen die ingeschreven hadden op de bieding bleven er uiteindelijk twee over: de gemeente Castricum en een beleggingsmaatschappij. Ondanks dat de gemeente een lager bod had uitgebracht, heeft zij de kerk toch kunnen kopen. „Het voordeel is dat er dan een maatschappelijke bestemming op het gebouw blijft. Het Jac. P. Tijsse College en het Bonhoeffercollege willen in september samen een Suprême College starten voor hoogbegaafden, maar ze hadden nog geen gebouw. De Maranathakerk kan hiervoor goed dienst doen. De prijs zit niet ver bij de vraagprijs van 900.000 euro vandaan.”

De protestantse gemeente Castricum belegt sinds begin 2019 de zondagse erediensten in de Dorpskerk. Sindsdien staat de Maranathakerk leeg. Het aantal zondagse kerkgangers bedraagt 100-150.

De vanouds gereformeerde Maranathakerk werd in 1955 in gebruik genomen. Vanwege groei werd de achthoekige kerk in 1978 sterk uitgebreid. De gereformeerde kerk fuseerde in 2006 met de hervormde gemeente tot protestantse gemeente Castricum.