Protestantse emeritus predikant jhr. ds. C. J. van Eysinga (94) overleden

Jhr. ds. C. van Eysinga, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is woensdag overleden.

Cornelis van Eysinga werd geboren in Leiden 14 november 1923. Hij studeerde van 1945 tot 1951 theologie in Leiden. In dat laatste jaar werd hij bevestigd tot predikant in het Friese Aalsum en trouwde hij met Maria C. E. W. barones Van Harinxma thoe Slooten, die in 2015 overleed.

De predikant was van 1970 tot 1993 kamerheer van de vorstinnen Juliana en Beatrix.

De begrafenis heeft zaterdag plaatsgehad.

Zie ook:

