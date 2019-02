Protestants Hoofddorp wil kerkgebouwen afstoten

De protestantse gemeente Hoofddorp gaat op termijn mogelijk terug van drie kerkgebouwen naar een. Dit proces moet op 1 januari 2020 zijn voltooid. Dat staat in ”Geloven in 2025”, een visiedocument dat is opgesteld in opdracht van de algemene kerkenraad van de gemeente.

Het aantal gemeenteleden bedraagt op dit moment bijna 3000. De afgelopen negen jaar heeft zich een daling voorgedaan van circa 1600 leden, wat neerkomt op ongeveer 3,5 procent per jaar. De gemiddelde leeftijd was in 2017 54,2 jaar, terwijl die in 2012 nog 49,8 jaar was. De verwachting is dat de financiën in de toekomst niet meer opgebracht kunnen worden voor het instandhouden van de drie kerkgebouwen van de gemeente, de Marktpleinkerk, de Lichtkring en De Ark.

De werkgroep stelt voor om voor 2026 terug te gaan naar één kerkgebouw en daarnaast laagdrempelige initiatieven te gaan ontplooien, bijvoorbeeld diaconale projecten of een pioniersplek voor een specifieke doelgroep. Dat betekent dat een kerkgebouw een multifunctioneel karakter moet hebben. Die insteek betekent mogelijk de verkoop van alle drie de kerkgebouwen en de bouw van een nieuwe kerk.

Het is de bedoeling dat de wijkkerkenraden zich voor 1 juni 2020 uitspreken over de voorstellen.