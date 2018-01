Protestants Dokkum wil bezuinigen op gebouwen en formatie

De protestantse gemeente van Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW) moet de komende jaren snijden in het aantal gebouwen en in de formatie van predikanten, kerkelijk werkers, kosters en overig personeel.

Dat staat in het adviesrapport ”We beginnen opnieuw” dat door de werkgroep toekomst PGDAW is opgesteld.

Al in april 2016 kwam een bezinningsproces in de kerkelijke gemeente op gang over hoe het verder moest om toekomstbestendig gemeente te kunnen zijn. Deze week zijn de kerkleden op een gemeenteavond geïnformeerd.

Volgens prognoses zal het ledental van de PGDAW dalen van 4762 (eind 2016) naar ruim 3600 leden in 2025. Dat is een teruggang van 25 procent (ongeveer 1150 leden). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de huidige daling van 3 procent per jaar doorzet.

De gemeente kampt daarnaast met een begrotingstekort. Over vorig jaar betrof dat 117.000 euro. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met 80.000 euro, en dat zal de komende jaren verder oplopen, aldus de werkgroep. „Deze tekorten lopen op tot een tekort van 270.000 euro in 2025, structureel”, zo is te lezen. De geraamde begrotingstekorten komen ten laste van het eigen vermogen. Bij doorberekening van de begrotingstekorten naar 2025 en ongewijzigd beleid, zal in de loop van 2025 „het totale eigen vermogen verdampt zijn”, zo is de voorspelling. Nu heeft de PKN-gemeente nog 1.197.000 euro aan eigen vermogen.

Kerkelijke bijdrage

De kerkelijke gemeente wordt geconfronteerd met het feit dat 65 procent van de kerkelijke bijdragen afkomstig is van de kerkleden van 65 jaar en ouder (peiling 2016). De groep tot 39 jaar zorgt voor 5 procent van de inkomsten; de rest, 30 procent, wordt opgebracht door de leeftijdscategorie 40 tot 65 jaar.

Volgens het adviesrapport zal de kerkelijke gemeente terug moeten naar twee plekken voor vieringen. De huidige gebouwen zijn de Catharinakerk in Aalsum, en in Dokkum: De Herberg, Grote Kerk en De Fontein. Voor die vier kerken is –zoals uit eigen tellingen blijkt– met 940 kerkgangers sprake van „overcapaciteit.”

Om financieel gezond te kunnen worden, wordt als optie genoemd een keuze te maken tussen De Herberg óf De Fontein. Een van beide gebouwen moet uiterlijk in juli 2020 zijn verkocht. Het advies is om al vóór 1 juli 2019 de Catharinakerk in Aalsum (foto) af te stoten. De Grote- of Sint Martinuskerk zal als gebouw sowieso gehandhaafd blijven.

Ook het aantal beroepskrachten dat in dienst is bij de protestantse gemeente zal teruggebracht dienen te worden, zo luidt het advies. Voor het pastoraat (predikanten, kerkelijk werkers, jeugdwerker) en overige personeel (kosters, kerkelijk bureau en begraafplaats) is er nu nog 8,3 fte. Daar zou 3,2 van af gaan. Aan formatie voor predikanten blijft er 1,6 over (nu nog 3). Ook in de andere personeelsfuncties wordt gesneden. Bezuinigingen op personeel in vaste dienst moeten gebeuren via natuurlijk verloop, zo wordt geadviseerd.

Het inkrimpen van beroepskrachten zal tot gevolg hebben dat in de toekomst meer terechtkomt bij vrijwilligers. Daarvoor moet „een stringent en helder vrijwilligersbeleid worden opgesteld.”

Het komende halfjaar neemt de algemene kerkenraad de tijd om in gesprek te gaan met de gemeente over de voorstellen.

Daarna volgt er pas besluitvorming.