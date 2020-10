Protestants Arnhem-Zuid in verbouwde Salvatorkerk

De protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid komt voortaan samen in de verbouwde Salvatorkerk in de wijk Malburgen. Zondag wordt het kerkgebouw opnieuw in gebruik genomen.

Met drie diensten, wegens de beperkte ruimte door de coronaregels, is vrijdag, zaterdag en zondag afscheid genomen van De Kandelaar in de wijk Elderveld. Deze kerk, aanvankelijk gereformeerd, werd in 1975 gebouwd. Ter herinnering is een boekje samengesteld, ”Denkend aan De Kandelaar”, met verhalen van mensen die in de loop der jaren bij het kerkgebouw betrokken waren.

De Kandelaar wordt overgedragen aan evangeliegemeente De Deur, die daarmee voor het eerst een eigen gebouw heeft. Ze is al sinds 1982 actief in Arnhem en huurde 38 jaar lang ruimten en gebouwen.

De Salvatorkerk in Arnhem. beeld protestantse gemeente Arnhem-Zuid

De wijkgemeenten rondom De Kandelaar en de Salvatorkerk gingen in 2015 samen in één gemeente. De afgelopen periode werd er om de maand wisselend gezamenlijk gekerkt in een van de kerkgebouwen.

De Salvatorkerk, in 1956 in gebruik genomen als gereformeerde kerk, heeft na een recente verbouwing een kerkzaal met ongeveer 200 zitplaatsen, twee vergaderruimten, een grote foyer/ontmoetingsruimte en een zaal voor de jeugd en creatieve activiteiten. De Indonesische gemeente Persekutuan Kristen Indonesia Arnhem, zangkoren en een vocaaltheater maken ook gebruik van de kerk.