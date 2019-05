Protestanten Bolivia krijgen gelijke rechten

De Boliviaanse president Evo Morales heeft vorige maand een wet goedgekeurd die aan protestantse kerken en organisaties dezelfde rechten toekent als aan de Rooms-Katholieke Kerk.

Dat meldde nieuwsdienst Evangelical Focus zaterdag.

De nieuwe wet op de godsdienstvrijheid zorgt er volgens de Boliviaanse president voor dat alle kerken in zijn land dezelfde rechten hebben. „Er is gelijkheid. Er is niet langer meer zoiets als een primaire kerk, een secundaire kerk of een ondergrondse kerk”, aldus het staatshoofd.

Volgens Morales zijn Bolivianen niet langer verplicht om te trouwen of zich te laten dopen in de Rooms-Katholieke Kerk, maar mogen ze zelf een kerk kiezen.