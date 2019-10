„Protestant werd in Reformatie ”evangelisch” genoemd”

Er zijn historici die niet spreken over dé Reformatie, maar over een hele serie reformaties. Al met al was de Reformatie een complexe gebeurtenis, aldus ds. M. K. de Wilde. „Het ging om een terugkeer naar de Bijbel.”

De hervormde predikant uit Sommelsdijk sprak woensdagavond in de Nieuwe Kerk in Beneden-Hardinxveld tijdens een Reformatieherdenking over het thema ”Terug naar het eenvoudige Evangelie”. Volgens ds. De Wilde verlangden de reformatoren naar een Bijbels geloof, een Bijbelse kerk, een Bijbelse theologie en een Bijbelse eredienst. „Soms wordt dat wel te zwart-wit voorgesteld, alsof het in de Rooms-Katholieke Kerk alleen maar donker was en met Luther het licht weer ging schijnen. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk was de Bijbel het gezaghebbende Woord van God. Helaas functioneerde de Bijbel zo vaak niet.”

Volgens rooms-katholieke theologen is de Bijbel mooi, maar heb je de traditie van de kerk nodig om die uit te leggen en aan te vullen, legde de predikant uit. „Gaandeweg kreeg de traditie meer invloed op het geloof en het kerkelijk leven. Zo werd de stem van God in de Bijbel overstemd door de stem van theologen, pausen en kerkvergaderingen.”

Luther wilde de traditie niet helemaal aan de kant zetten, zei ds. De Wilde. „Hij wilde dat de traditie niet zou heersen over de Bijbel. Luther verlangde een terugkeer naar de Bijbel. Om je daardoor te laten leiden.”

De Sommelsdijker predikant stond stil bij Paulus’ woorden uit 1 Korinthe 15. „Daar belijdt de apostel dat Christus gestorven is voor onze zonden, en op de derde dag is opgewekt. Dat is een soort geloofsbelijdenis. Het is de boodschap van het Evangelie. Ook vandaag is Hij de Levende, Die aan mensen verschijnt.”

Het steeds weer noemen van de Naam van Jezus klinkt een beetje „evangelisch”, aldus ds. De Wilde. „De term evangelisch werd in de tijd van de Reformatie gebruikt voor protestanten, maar heeft vandaag een andere lading. Dan denken we aan een bepaalde manier van kerk-zijn, aan liederen of een manier van dopen. Terwijl de term betekent: christenen die het Evangelie centraal stellen. In die zin hoop ik dat we allemaal evangelisch zijn. Evangelisch hervormd, of van welke andere kerk dan ook. Niet omdat we een kerkelijke traditie relativeren, maar omdat we van Luther geleerd hebben dat het om de Heere Jezus gaat. Niets mag afleiden van Hem.”

Gerechtigheid

In zijn openingswoord sprak ds. W. J. Westland, hervormd predikant te Beneden-Hardinxveld, over de worsteling van Luther, die zich afvroeg hoe hij rechtvaardig kon worden voor God. „Luther beet zich daarop stuk. Tot hij ontdekte dat hij niet rechtvaardig voor God was door tot de hemel op te klimmen, maar dat Jezus hem gerechtigheid geeft als een geschenk.”

Ds. J. C. Breugem, hervormd predikant te Boven-Hardinxveld, sprak een slotwoord. Ook het Christelijk Streekmannenkoor Asaf verleende zijn medewerking.