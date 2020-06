De Oostenrijkse protestant Matthias Gschwandtner volgt de Vlaamse rooms-katholiek Stan Vanuytrecht op als kluizenaar in de berghut van Saalfelden in Oostenrijk.

De gepensioneerde Gschwandtner werd in mei geselecteerd na gesprekken met verschillende kandidaten. Vanuytrecht verbleef drie zomers in de eeuwenoude Oostenrijkse kluizenaarshut, waar geen elektriciteit en stromend water is. Het kluizenaarseizoen in de berghut duurt van april tot november. De bewoner ontvangt geen vergoeding.