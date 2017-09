Protest van christenen in India

Christenen in India gaan zaterdag de straat op om te protesteren tegen ”antibekeringswetten”.

In steeds meer Indiase staten gelden wetten die de religievrijheid voor niet-hindoes, zoals christenen, inperken. Recent werd in de deelstaat Jharkand een dergelijke wet aangenomen. Jharkand is de negende staat waar dat gebeurde.

Kerken in India zien de wetten als inperking van de gewetensvrijheid en daarmee strijdig met de grondwet. De religieuze spanningen in India lopen de laatste jaren op als gevolg van de toenemende macht en invloed van het hindoeïsme. In India zitten diverse christenen vast na valse beschuldigingen van hindoes.