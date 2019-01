Christenen in Israël hebben vrijdag geprotesteerd tegen een blasfemisch kunstwerk in het kunstmuseum in Haifa.

Ze keerden zich tegen het beeldhouwwerk ”McJesus” van de Finse kunstenaar Jani Leinonen: het beeldmerk Ronald McDonald van restaurantketen McDonald’s aan een kruis. Honderden Arabische christenen demonstreerden vrijdag voor het museum, meldde de Israëlische krant Ha’aretz.