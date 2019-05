Protest in Jekaterinburg tegen komst kathedraal

Meer dan 2000 demonstranten hebben in Jekaterinburg geprotesteerd tegen de bouw van een nieuwe Russische-orthodoxe kathedraal. Ze zijn niet tegen de kerk, ook niet tegen religie, maar ze willen niet dat de kathedraal midden in een park komt te staan. „De stad heeft al zo weinig groen.”

Jekaterinburg is een moderne, Siberische stad met niet al te veel parken. En nu wil de Russische-Orthodoxe Kerk in een van die parken een grote kerk gaan bouwen. Het zijn vooral jongeren die het daar niet mee eens zijn. Massaal namen ze de afgelopen dagen de bouwplaats in beslag en smeten ze hekken in de rivier. Veel demonstranten sliepen in het park en staken er ’s nachts vuurwerk af. Ze vormden een menselijke ketting om de bouwplaats heen en riepen: „Wij willen een park.” Bij de protesten werden zo’n dertig demonstranten opgepakt door de lokale politie.

Ruimte

De Russisch-Orthodoxe Kerk zegt in Jekaterinburg ruimte nodig te hebben voor nieuwe kerken, omdat veel oude bedehuizen onder het antireligieuze bewind van de Sovjet-Unie afgebroken zijn. De kathedraal die in dit park moet komen, is een kopie van een kerk die in 1930 is gesloopt. De nieuwe kathedraal moet in 2023 klaar zijn. Dan viert Jekaterinburg haar 300e verjaardag.

De manier waarop de Russisch-Orthodoxe Kerk haar plannen doordrijft, is bij velen heftig in het verkeerde keelgat geschoten. Olga (21) schrijft bijvoorbeeld op Instagram: „Het is raar dat de Russische Kerk koste wat het kost de bouw van deze kerk wil doorzetten. De oproerpolitie treedt al dagenlang met knuppels en traangas op tegenover goedbedoelende mensen. Religie kan toch nooit op geweld gebaseerd zijn! Ik heb me altijd neutraal opgesteld tegenover religieuze thema’s, maar deze situatie roept bij mij een groot gevoel van haat en afkeer op. Ik heb de kerk altijd geassocieerd met liefde, licht en schoonheid, maar dat is nu wel echt verleden tijd.”

Macht

Onder Vladimir Poetin heeft de Russich-Orthodoxe Kerk haar positie in de maatschappij steviger in handen gekregen. De machtige kerk geeft de Russische maatschappij een soort nationalistisch idee, een bepaald soort identiteit. Daarom wil de kerk op elke hoek van de stad een kerk, een kathedraal of een basiliek bouwen.

De demonstranten in Jekaterinburg zijn niet zozeer antireligieus, ze willen op deze groene plek gewoon geen kerk. En ze willen helemaal geen kerk waar het draait om geld en macht.

Het Kremlin veroordeelt de acties van de jongeren in het Siberische Jekaterinburg. En de Russisch-Orthodoxe Kerk noemt die anti-religieus.