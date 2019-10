Prop. Van Wingerden op jongerenavond: Heeft smartphone gezag overgenomen?

Wie heeft er gezag over jouw leven? Die vraag stelde prop. A. J. van Wingerden zaterdagavond aan zo’n honderd jongeren in Barneveld. „Is Gods Woord het richtsnoer van jouw leven? Of heeft de smartphone het gezag overgenomen?”

Prop. Van Wingerden sprak op de openingsavond van het nieuwe seizoen jongerencontactavonden Midden-Nederland, uitgaande van negen oud gereformeerde gemeenten in Nederland uit de regio Barneveld. Hij verving ds. G. Gerritsen uit Hardinxveld-Giessendam, die verhinderd was.

In zijn inleiding ging de proponent uit Hendrik-Ido-Ambacht in op het thema ”gezag”, naar aanleiding van het vijfde gebod. „Misschien denk je nu: Was ik maar thuisgebleven. Want vind jij gehoorzamen ook zo moeilijk?”

Prop. Van Wingerden zei tegen de jongeren dat hij „oprecht medelijden” met hen heeft. „Jullie leven in een moeilijke tijd. En dat komt ook omdat de jeugd is voortgekomen uit ons als ouders.”

Verleidingen zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd zijn, aldus de proponent. „Maar gezag is er ook altijd al geweest. Gezagsverhoudingen liggen met name verklaard in het vijfde gebod van Gods wet. In de Heidelbergse Catechismus wordt uitgelegd dat het in dit gebod gaat over „onze ouders en allen die over ons gesteld zijn.” Dat zijn meesters, leraars en dienaars van de gemeenten, maar ook: oude en bejaarde mensen.”

Instagram

Prop. Van Wingerden stelde de jongeren de vraag wie of wat er gezag heeft over hun leven. „Is dat Gods Woord? Of zijn dat de multimedia en je smartphone? Tegenwoordig is alles alleen nog maar op onszelf gericht. Kijk naar de sociale media, zoals Instagram. Daarop plaats je foto’s om te laten zien hoe leuk jij het hebt. Zodat een ander denkt: Zo, het gaat goed met diegene.” Probeer er eens over na te denken. We leven in een genadetijd. De wereld lijkt mooi, maar hij spat straks als een zeepbel uit elkaar.”

Kinderen hebben de plicht om hun ouders eer te bewijzen, maar ook liefde, trouw, onderdanigheid en geduld met hun zwakheden. „In het Oude Testament werd ongehoorzaamheid tegen de ouders gestraft met de doodstraf. In onze tijd is dat niet meer zo. En als dat wel zo geweest was, wie zou er dan nog geleefd hebben? Wat is de Heere dan nog lankmoedig.”

Maar moet je dan altijd doen wat je ouders zeggen? „Ja, zolang het niet tegen Gods Woord ingaat. Paulus schrijft in Efeze 6 dat de kinderen hun ouders gehoorzaam moeten zijn „in den Heere.” Dat betekent: in alles wat niet ingaat tegen Gods Woord”, aldus prop. Van Wingerden.

Dat je ouders of voogden, of alle anderen die over je gesteld zijn, gezag over je hebben, betekent niet dat ze je zomaar kunnen onderdrukken. Gezag wordt niet met geweld verkregen. En aards gezag is altijd beperkt. Er is er Eén aan Wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is: de Heere Jezus, als de hoogste Gezagsdrager.”

Wonder

Aan het einde van de avond herhaalde prop. Van Wingerden de vraag of het moeilijk is om te gehoorzamen. „Van nature kan en wil een mens dat niet. Als je gaat inzien dat je niet aan de eis van Gods wet kunt voldoen, leer je dat je moet omkomen onder Gods gezag. Wat een wonder is het dan dat God een weg heeft uitgedacht in een Ander, Zijn eniggeboren Zoon. Als je door genade Hem als allerhoogste Ambtsdrager en Gezagsdrager mag gaan dienen, wordt ook dit een liefdesgebod dat je wilt gaan doen uit dankbaarheid. Dan ga je nazeggen dat gehoorzamen niet meer moeilijk is.”