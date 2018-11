Prop. Van der Knijff doet intrede in hervormd Molenaarsgraaf

Prop. R. van der Knijff is zondag verbonden aan de hervormde gemeente in Molenaarsgraaf.

In de intrededienst ging ds. L. de Wit uit Putten voor. De verkondiging was vanuit 2 Timotheüs 1:7 en 8a. Aan de handoplegging namen naast ds. De Wit deel ds. M. W. Westerink (Langerak), ds. P. J. den Admirant en ds. B. Jongeneel (beiden Apeldoorn) en ds. P. Vroegindeweij (Lexmond), en namens de hervormde gemeente ouderling C. J. Kok.

In de intrededienst ’s middags verkondigde ds. Van der Knijff het Woord vanuit Efeze 3:14-21, met als kern ”Een gebed voor de gemeente”. De predikant werd toegesproken door burgemeester D. van den Borg (namens de gemeente Molenwaard), ds. Westerink (als consulent) en ouderling Brandwijk (namens de kerkenraad). De gemeente zong ds. Van der Knijff lied 261 uit de bundel Weerklank toe.