Proponent T. J. Lucas te IJsselmuiden heeft het beroep aangenomen dat de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Vriezenveen op hem had uitgebracht.

Het betreft een aanstelling in deeltijd.

De hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Vriezenveen ontstond in 2010, als doorstart van de buitengewone wijkgemeente Beth-El. Ds. D. J. Budding verrichtte in de gemeente van 2010 tot 2019 bijstand in het pastoraat.