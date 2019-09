Prop. J. P. Lensen bevestigd in hervormd Poederoijen en Loevestein

Proponent J. P. Lensen is zondagmorgen door ds. W. G. Hulsman bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente van Poederoijen en Loevestein met de woorden van 2 Kor. 3:5-6. Aan de handoplegging namen ds. Hulsman, ds. B. A. Belder, ds. A. B. van Campen, ouderling G. Hak, ds. J. S. Heutink, ds. F. J. K van Santen en ds. M. J. Schuurman deel. Ds. Lensen deed ’s middags intrede vanuit 2 Kor. 5:14-15. Hij werd toegesproken door locoburgemeester A. C. Bragt (Zaltbommel), lerend ouderling H. Bor (namens plaatselijke kerken), consulent ds. Belder namens de werkgemeenschap van predikanten en de ring Bommelerwaard en ouderling-kerkrentmeester J. Brienennamens de kerkenraad en de gemeente.

Ds. Lensen was negen jaar kerkelijk werker in wijk 2 van de hervormde gemeente in Oldebroek.