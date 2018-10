Prop. J. Domburg bevestigd in hervormd Aalst

Proponent J. Domburg is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Aalst. De dienst werd geleid door ds. M. W. Westerink. Hij preekte over Psalm 27:4. Aan de handoplegging namen deel: bevestiger ds. C. H. Buitink, ds. C. G. op ’t Hof, ds. J. T. de Koning, ds. G. M. van Meijeren, ds. C. Mijderwijk, ds. K. M. Teeuw, ds. J. W. Verboom, ds. D. van der Wal en ds. P. Wijnberger.

Ds. J. Domburg deed ’s middags intrede met Efeze 2:1-10. Hij werd toegesproken door locoburgemeester A. C. Bragt (Zaltbommel), door ds. A. B. van Campen namens de classis Gelderland Zuid en Oost en de werkgemeenschap van predikanten, door ds. M. W. Muilwijk namens de hersteld hervormde gemeente van Aalst en door ouderling G. C. Grandia namens de gemeente.