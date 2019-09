Prop. J. A. Hoogesteger doet intrede in hervormd Dussen-Hank

Proponent J. A. Hoogesteger is zondagmorgen door ds. J. C. van Trigt bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente te Dussen-Hank, vanuit Hand. 20:28. Naast de bevestiger namen aan de handoplegging deel ds. G. van den Berg, ds. R. R. Eisinga, A. Jonkers, ds. M. A. Kuijt, ds. M. van de Ruitenbeek en ds. P. H. van Trigt.

In de middagdienst deed ds. Hoogesteger intrede met de woorden uit Prediker 11:1. Het thema voor de preek was: ”In vertrouwen op de Heere onze weg gaan”. Dit thema werd in de volgende twee punten uitgewerkt: ”Een wonderlijke opdracht” en ”Een zekere belofte”. Voorafgaand werd de predikant toegesproken door vriend en studiegenoot ds. G. van den Berg, consulent ds. Kuijt uit Wijk, die ook namens de Classis en het werkverband sprak, wethouder P. Jorritsma (Altena) en scriba S. W. Spiering namens de kerkenraad en gemeente.