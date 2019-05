Prop. G. F. Willemsen (PKN) wordt geestelijk verzorger in Veenendaal

Proponent G. F. Willemsen uit Veenendaal, wordt geestelijk verzorger voor Zorggroep Charim, locatie De Engelenburgh te Veenendaal.

Hij heeft het beroep als predikant met bijzondere opdracht aangenomen, dat werd uitgebracht door de hervormde gemeente te Veenendaal.

Afgelopen maart was prop. Willemsen in dienst getreden als geestelijk verzorger. Door de aanneming van het beroep zal hij als predikant-geestelijk verzorger in het ambt gesteld worden.

Eerder was ds. H. J. Lam in 2016 geestelijk verzorger van De Engelenburgh. Hij vertrok in oktober 2018 naar de hervormde gemeente te Werkendam.