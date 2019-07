Prop. G. F. Willemsen bevestigd in hervormd Veenendaal

Prop. G. F. Willemsen is zondag tot predikant bevestigd in de Vredeskerk te Veenendaal, die deel uitmaakt van de hervormde gemeente Veenendaal. Hij wordt geestelijk verzorger in woonzorgcentrum De Engelenburgh te Veenendaal, onderdeel van Zorggroep Charim.

Ds. J. B. ten Hove, predikant van de gemeente rondom de Vredeskerk, leidde de bevestigingsdienst. Hij preekte over een gedeelte uit Jesaja 40:9.

Aan de handoplegging namen, naast ds. Ten Hove, deel: ds. J. van Dijk, prof. dr. J. Hoek, ds. R. Kok, ds. H. J. Lam, ds. A. Langeweg, ds. J. P. Nap en ouderling A. van der Schee.

Na de bevestiging werd ds. Willemsen toegesproken door ouderling P. J. Oudshoorn, preses van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente.

Ds. Willemsen heeft al enige tijd als geestelijk verzorger gewerkt.