Prop. Budding tot predikant bevestigd in hervormd Goudswaard

Prop. C. Budding uit Elspeet is zondag bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente in Goudswaard. De bevestigingsdienst werd geleid door zijn vader, ds. D. J. Budding.

De tekst waarover hij preekte was 2 Timotheüs 4:1 en 2: „Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.” Boven de preek zette ds. Budding ”Predik het Woord”. Dankbaar was hij te mogen meemaken dat zijn zoon het stokje mag overnemen.

Aan de handoplegging namen de volgende predikanten en ambtsdragers deel: ds. D. J. Budding, ds. A. Bloemendal, ds. D. Boers, ds. A. Goedvree, ds. M. van Kooten, ds. L. H. Oosten, ds. H. Westerhout, ds. G. F. Willemsen, ouderling G. van den Bosch uit Elspeet en ouderling A. Kalis uit Goudswaard.

In de avonddienst deed ds. C. Budding zijn intrede. Hij bediende het Woord uit Jesaja 55:1 en 2: „O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.”

Aan het einde van de dienst werd ds. C. Budding toegesproken door wethouder Huibert van Steen namens de gemeente Hoeksewaard, door ds. D. Boers (consulent) namens de ring Hoeksewaard en door ouderling P. Kranenburg namens de kerkenraad. Ds. C. Budding sprak tot slot een dankwoord, waarna hij na het zingen van Psalm 108 vers 1 en 2 voor het eerst de zegen oplegde.