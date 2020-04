Prop. A. P. Pors bevestigd in hervormd Nieuw-Beijerland

Proponent A. P. Pors is zondag bevestigd in de hervormde gemeente in Nieuw-Beijerland.

Ds. H. I. Methorst uit Nieuwerkerk aan den IJssel leidde de dienst. Hij preekte uit Marcus 10:32-45, met als thema ”Minder, minder, minder”.

Aan de handoplegging namen, naast ds. Methorst, deel: ds. A. P. Voets, ds. D. Boers, ds. B. Jongeneel, ds. H. M. Burggraaf, ds. H. J. T. Lubbers, ds. C. Budding en ouderling J. van den Hoek.

Aan het begin van de intrededienst werd de predikant toegesproken door ouderling J. van Wetten (namens de plaatselijke kerken), door consulent ds. Boers (namens de classis en ring) en door ouderling C. M. de Regt (namens kerkenraad en gemeente).

Ds. Pors preekte uit Markus 10:46-52, met als kerntekst: „Heb goede moed, sta op, Hij roept u.” Thema was: ”Spreekbuis van een goede boodschap”.