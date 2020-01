Prop. A. H. van Mourik doet intrede in hervormd Kamperveen

Prop. A. H. van Mourik is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Kamperveen. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. R. W. van Mourik. Aan de handoplegging namen, naast de bevestiger, deel: ds. J. A. A. Geerts, ds. W. C. Polinder, ds. D. Hoolwerf, ds. H. J. van der Veen, ds. L. Plug, ds. E. van Wijk, ds. J. C. Breugem, D. Buskoop en W. A. van Bruggen.

’s Middags deed ds. Van Mourik intrede vanuit Mattheüs 13:52. Hij werd toegesproken door burgemeester B. Koelewijn (Kampen), ds. Geerts en ouderling-kerkrentmeester H. J. de Haan.