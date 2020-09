Promovendus Jasper Bosman: Rijkdom Avondmaal meer samen beleven

Spreek meer met elkaar over de deelname aan het avondmaal, dan gaat het sacrament meer leven, adviseert promovendus Jasper Bosman. Hij bepleit een gezonde balans tussen vrees en vertrouwen.

Bosman promoveert volgende week vrijdag in Kampen op het proefschrift ”Celebrating the Lord’s Supper in the Netherlands”, een onderzoek naar de avondmaalspraktijk binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

Bosman (1986) is kerkelijk werker binnen een samenwerkingsgemeente cgk/gkv in Hilversum en woonachtig in Utrecht. Hij interviewde voor zijn onderzoek honderd gemeenteleden binnen beide kerkverbanden en zes predikanten. Hij bezocht twaalf avondmaalsdiensten in zes verschillende kerken.

Accentverschillen

De verschillen tussen beide kerkverbanden ziet de promovendus als accentverschillen. De GKV vertonen volgens hem een iets modernere kijk op het avondmaal, zoals blijkt uit een grotere keur aan liturgische formulieren, en minder aandacht voor zelfonderzoek en een speciale voorbereidingszondag. Daarnaast bestaat onder sommige geïnterviewde GKV-leden de behoefte aan een frequentere viering, waarbij ook de mogelijkheid opengelaten wordt om kinderen aan het avondmaal toe te laten of degenen die onder de tucht staan.

De CGK zijn over het algemeen traditioneler, gebruiken relatief minder nieuwe of hertaalde formulieren en kennen vaak (nog) wel een speciale voorbereidingszondag vóór het avondmaal of een bezinningsmoment door de week. Zelfonderzoek functioneert duidelijk meer. Ook zijn de vormen minder gevarieerd dan in de GKV, waar men ook lopend of staande het avondmaal viert.

Bij de GKV leeft meer de wens om het avondmaal naar zijn ,feestelijke” kant te zien. Bosman: „Het gaat dan om de overwinning van Christus op het kwaad en het uitzien naar Zijn wederkomst. Avondmaal is dan meer dan alleen gericht op zelfbeproeving en vergeving van de zonden.”

Opvallend gegeven uit het onderzoek is dat onder de gemeenteleden meer aandacht is voor de gemeenschap met elkaar, terwijl de predikanten daarnaast ook de gemeenschap met Christus benadrukten. Bosman: „Als het goed is komen beide aspecten aan de orde, zoals dat in het klassieke avondmaalsformulier verwoord is. De gelovigen zijn aan Christus en aan elkaar gegeven.”

Meer dan versterking

Het avondmaal is niet alleen tot versterking van het individuele geloof, „alsof we iets bij het avondmaal halen, terwijl God juist bereid is iets te geven aan de vierende gemeente”, aldus Bosman. „Maar juist de beleving van de band met God is iets wat minder bij de gemeenteleden aan de orde komt. Men kan dat vaak moeilijk onder woorden brengen.”

Het komt erop aan om recht te doen aan de verschillende aspecten van het avondmaal, zegt hij. ,Wees daarin creatief. Het avondmaal is niet alleen een terugkijken naar wat 2000 jaar geleden gebeurde, maar ook een vooruitzien naar het komende Koninkrijk. Avondmaal is geen dodenherdenking.”

De promovendus kwam weinig avondmaalsmijding tegen. In vijf van de zes gemeenten gingen de meeste belijdende leden aan het avondmaal, in een Bewaar het Pandgemeente was dat ongeveer de helft. Een van de geïnterviewden ging niet aan het avondmaal. „Dat lag niet aan de nodiging van de predikant”, aldus Bosman. „Ik constateer in mijn onderzoek een combinatie van vrees en stress. Hoe heiliger het sacrament voorgesteld wordt, hoe terughoudender men is in het deelnemen aan het avondmaal.”

Hij bepleit een gezonde balans tussen vrees en vertrouwen. „Je moet het sacrament niet te heilig voorstellen zodat mensen niet durven deel te nemen. God komt naar ons toe en wij ontmoeten Hem, daar hoort heiligheid bij. Maar je moet dat niet overdrijven. Dan komt de vrees op of ik wel geroepen ben. Maar ik kwam ook wel andere geluiden tegen: Is avondmaal wel nodig? Dat is weer de tegenovergestelde positie.”

In de huidige coronacrisis wordt de avondmaalsbediening vaak achterwege gelaten, waardoor Woord en sacrament nog meer van elkaar worden gescheiden. „Sommige van de door mij onderzochte kerken hebben er daarom voor gekozen om hun leden thuis te laten meevieren. Praat er vooral over. Veel geïnterviewden die ik vóór corona in groepsverband sprak, zeiden achteraf dat ze het niet verwacht hadden dat het zo’n mooie avond zou worden. Dat is een les voor de kerken: investeer in het gesprek over het avondmaal, zodat er een rijkere avondmaalsbeleving kan groeien.”