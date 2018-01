Eens wacht een nieuwe hemel én aarde. Promovendus Christian Schøler Holmgaard, Deens zendeling in Ethiopië, kijkt er verlangend naar uit.

Holmgaard promoveerde woensdag aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ”On Earth as It is in Heaven. New Creation in Matthew’s Gospel”. Daarin beschrijft hij hoe het begrip ”nieuwe schepping” functioneert in het evangelie van Mattheüs.

De nieuwe schepping is de vernieuwing of vervanging van de bestaande schepping, zo is Holmgaards hoofdstelling. „Er is geen sprake van vernietiging, maar van herstel. Er is een continuïteit tussen de oude en nieuwe schepping, al gaat de totstandkoming van de laatste door lijden, vervolging en verdrukking heen, ook volgens het traditionele Joodse patroon.”

In het Bijbelboek Mattheüs staat het begrip wedergeboorte centraal, aldus Holmgaard. „Hoewel de verlossing van de individuele mens en het individuele oordeel grote nadruk krijgen bij de evangelist, past hij de term wedergeboorte toe op de vernieuwing van de gehele wereld. In zijn Evangeliebeschrijving wordt het Koninkrijk der hemelen uitgedrukt in aardse termen. Het omvat het lichaam en genezingen. De Schepper zal de wereld weer regeren zoals in Genesis beschreven wordt. De nieuwe wereld zal glorieuzer zijn dan de oude. Niets kan hem meer bedreigen.”

Het einde van de tijden is volgens Mattheüs niet iets in de verre toekomst, aldus Holmgaard, maar is al begonnen met de dood en de opstanding van Jezus. Deze gingen vergezeld van tekenen: een aardbeving en het scheuren van het voorhangsel in de tempel. „Jezus en de discipelen worden voorgesteld als de belichaming van de tempel van de toekomst. Zij vertegenwoordigen een nieuwe ethiek. De komst van Jezus is het nieuwe begin van Israël, en bijgevolg van de hele wereld. Uiteindelijk zal de vernieuwing van de gehele schepping plaatsvinden door de vernieuwing van Israël.”

Ethiopië

Christian Holmgaard (1983) groeide tot zijn tiende jaar op in Ethiopië, als kind van een Deens zendingspaar dat daar werkte. Hij ging later theologie studeren in Denemarken, Noorwegen en de Verenigde Staten (Westminster Theological Seminary). Holmgaard is momenteel docent Nieuwe Testament aan het Mekane Yesus Seminary in Addis Abeba (Ethiopië). Hij wordt gesteund door de Deense zendingsorganisatie Promissio. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Holmgaard is lid van de lutherse kerk in Ethiopië, na die van Zweden de grootste lutherse kerk wereldwijd. De kerk in Ethiopië groeit nog steeds gestadig. „Terwijl het in het Westen normaal is dat je niet in God gelooft, ben je in Ethiopië in dit opzicht een uitzondering.”

Of het verlangen naar een nieuwe schepping in het door lijden geteisterde Afrika groter is dan in het seculiere Westen? Holmgaard vindt het niet eenvoudig om daar een antwoord op te geven. „Wat is een gelukkig leven? Afrikanen komen naar het Westen omdat ze denken daarmee gelukkig te worden. Maar ook rijkdom geeft geen geluk, zo zien we in het Westen. Ik kijk in ieder geval verlangend uit naar de komst van Jezus. We zien de vruchten al van de nieuwe schepping in het bestaan van de kerk. Zij heeft een voorsmaak van een betere tijd.”