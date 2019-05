Prognose: halvering ledenaantal Duitse kerk tot 2060

Het ledental van evangelische en rooms-katholieke kerken in Duitsland zal tot 2060 dalen met 49 procent naar 22,7 miljoen. Dat blijkt uit een prognose van onderzoekscentrum Generationenverträge, verbonden aan de Albert Ludwig Universiteit in Freiburg.

In het onderzoek, dat donderdag werd gepubliceerd, zijn de beschikbare data tot en met 2017 het uitgangspunt.

Volgens de directeur van het onderzoekscentrum, prof. Bernd Raffelhüschen, krimpen de kerken slechts beperkt door de vergrijzing en de lage geboortegraad. Het aandeel van dergelijke demografische factoren is 21 procent. Interne factoren, zoals uitschrijving, spelen een veel grotere rol: in 29 procent van de gevallen. Daarom loont het volgens Raffelhüschen wanneer kerken individueel kijken naar de ledenterugloop.

Zo werd in 2017 nog 43 procent van alle baby’s in Duitsland gedoopt, terwijl dit in 2060 zal zijn teruggelopen tot 22 procent. Dit komt doordat de meeste mensen met een leeftijd tussen 25 en 35 jaar de kerk verlaten. Dit is de levensfase waarin jonge gezinnen hun kinderen normaliter laten dopen, aldus het onderzoek.

Daarnaast verwachten onderzoekers dat kerken in 2060 51 procent minder te besteden hebben door teruglopende inkomsten. Kerkleiders van de Evangelische Kerk in Duitsland zeggen op de veranderingen in te zullen spelen, maar hebben vooralsnog geen concrete stappen genoemd.