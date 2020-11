Profetie, presentie en een pannetje soep voor diakenen

Profetie, presentie en een pannetje soep zijn alle drie belangrijk voor het werk van diakenen, aldus dr. Erica Meijers. „Heiligheid en alledaagsheid kunnen samengaan.”

De universitair docent diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) sprak zaterdag tijdens de Landelijke Diaconale Dag, die was georganiseerd door Kerk in Actie, de diaconale afdeling van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De bijeenkomst, die normaliter in het Beatrixtheater in Utrecht plaatsvindt, werd live uitgezonden vanuit de Mauritskazerne te Ede. Het thema was ”Samen leven doe je niet alleen”.

Tijdens de opening benadrukte ds. Judith van den Berg-Meelis van de protestantse gemeente Roermond het belang van het samen leven in deze tijd. De predikant vroeg de mensen zich niet op te sluiten in hun eigen kerk. Ze verzocht hun in gesprek te gaan met mensen die negatief denken en opgesloten zitten in hun eigen bubbel, contact te zoeken met hen die bang of eenzaam zijn. „Christenen moeten een licht zijn. Ze moeten het gesprek aangaan om het samen uit te houden.”

Eigene diaconaat

Dr. Meijers sprak over de rol van de maaltijd in het diaconaat en benoemde het eigene van het diaconaat met drie p’s: profetie, presentie en een pannetje soep. Bij profetie gaat het om gerechtigheid en rechtvaardigheid. Presentie heeft te maken met aanwezigheid. Het pannetje soep heeft betrekking op barmhartigheid en het geven van hulp. Ze zijn volgens haar alle drie nodig.

Dr. Meijers voerde een pleidooi voor het houden van diaconale maaltijden in de kerk. „In de Vroege Kerk aten de mensen ook in de kerk en herdachten ze Christus. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Heiligheid en alledaagsheid kunnen samengaan.”

Clara Sies, die als medeoprichter van de Voedselbank een van de sprekers was, kreeg de vraag voorgelegd of diakenen de taak van de Voedselbank kunnen overnemen. Haar antwoord was resoluut „nee.” Het is volgens Sies niet alleen een onmogelijke opgave; ze is ook bang dat de kerk veel goodwill is kwijtgeraakt in de samenleving.

Om die terug te krijgen, raadde ze diakenen aan uit de kerkdeuren te stappen en in hun omgeving op zoek gaan naar activiteiten. „Ze kunnen een bijdrage leveren aan allerlei organisaties. Ga niet oeverloos vergaderen. De praktische dingen liggen op straat. Zoek een lokaal initiatief en sluit daarbij aan. Ga je niet als kerk profileren, want dan werp je een drempel op.”

In een webinar kwamen allerlei voorbeelden voorbij van wat mensen in deze tijd kunnen doen om geld op te halen voor goede doelen.