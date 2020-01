Prof. Zuiddam naar Wartburg College

Theoloog en classicus prof. dr. B. A. Zuiddam komt per januari de godsdienstsectie van het Wartburg College in Rotterdam versterken. Dat meldde het Wartburg College vorige week.

Prof. Zuiddam werkte eerder twintig jaar in Australië en Zuid-Afrika als predikant en hoogleraar. Hij blijft verbonden aan de theologische universiteit van de Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika in Potchefstroom. Hij is kerkelijk betrokken bij de Hersteld Hervormde Kerk, wiens commissie van toelating eerder positief adviseerde over zijn overkomst als predikant. De afgelopen jaren gaf professor Zuiddam diverse malen gastcollege aan de Vrije Universiteit op uitnodiging van het Hersteld Hervormd Seminarium.