Prof. Verboom erelid Gereformeerde Bond

Prof. dr. W. Verboom is benoemd tot erelid van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland.

Dat gebeurde donderdag tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond in Putten.

Prof. Verboom (77) was onder meer bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Leiden (2001-2006) en hoofdbestuurslid. Hij diende de hervormde gemeenten van Waddinxveen (1973) en Hierden (1982-1988 wijk Dorp; 1988-1994 wijk Het Visnet).

Prof. Verboom zei in een dankwoord dat hij „met liefde, en soms ook kritisch, puttend uit de Schrift, midden in de kerk” heeft willen staan.

De emeritus hoogleraar is niet het eerste erelid in de geschiedenis van de Gereformeerde Bond, opgericht in 1906. Bestuursleden ds. M. van Grieken (van 1940-1945), ds. J. J. Timmer (1966-1977), J. L. Verbeek Wolthuys (1966-1967) en dr. ir. J. van der Graaf (vanaf 2012) gingen hem voor.

GB-voorzitter ds. A. J. Mensink opende de jaarvergadering donderdag met het lezen van Romeinen 8:31 tot 9:5. Hij wees op het toenemend antisemitisme –verzet en haat tegen het Joodse volk– in Europa en de Verenigde Staten.

Volgens de predikant uit Elburg legt de Bijbel een verband tussen verkiezing en lijden. „Israël lijdt om de Naam van God. Kennen christenen dat ook? Delen ze in het lijden van Israël? Ik heb de indruk dat er voor deze verbondenheid weinig oog is, zowel in de kerk als onder het Joodse volk.”

Haat tegen Israël is haat tegen de God van Israël, aldus ds. Mensink. „Aan het lijden van Israël is te zien dat God Zijn volk niet heeft verstoten. Alleen al daarom dient de kerk onvoorwaardelijk het volk Israël, dat in de wereld gehoond wordt, te steunen.”

De kerk moet het toenemend antisemitisme geestelijk duiden, stelde de GB-voorzitter. In het antisemitisme openbaart zich de „mens van de wetteloosheid. Dat is de mens die zichzelf en zijn autonomie verafgoodt. Antisemitisme is een voorbode van wat de kerk te wachten staat.”

Er werden drie nieuwe hoofdbestuursleden gekozen: ds. W. J. Westland (Hardinxveld-Giessendam), ds. P. Nobel (Garderen) en dr. R. W. de Koeijer (Bilthoven). Zij nemen de plaats in van dr. P. F. Bouter, die vorig jaar overleed, ds. C. van Duijn en ds. C. H. Hogendoorn. Ds. H. Liefting werd herkozen.

