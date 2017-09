Prof. Van Vlastuin: Heilige Geest is ook betrokken op de schepping

Wat doet de Heilige Geest? Deze vraag stond zaterdag centraal tijdens een verdiepingsconferentie in De Arendshof in Putten.

Prof. dr. W. van Vlastuin hield de hoofdlezing, voor ongeveer zestig aanwezigen. „De activiteiten van de Heilige Geest vragen om doordenking. Daardoor besef je hoe klein je bent en hoe groot God de Heilige Geest is.”

De verdiepingsconferentie was georganiseerd door de Hervormde Mannen- en Vrouwenbond. Sinds 2012 beleggen deze tweemaal per jaar een conferentie voor twintigers en dertigers rond een Bijbels thema. Dit keer was het thema ”Geest van God – overweldigend en complex”.

Schepping

De Heilige Geest werkt niet alleen in je hart, maar is ook betrokken op de schepping, aldus prof. Van Vlastuin, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en decaan van het Hersteld Hervormd Seminarie. „Dat de Geest levend maakt, kun je bijvoorbeeld betrekken op het ontstaan van nieuw leven in de moederschoot.”

Het scheppende werk van de Heilige Geest kan ook breder getrokken worden, naar bijvoorbeeld de wetenschap en het rechtssysteem dat wij hebben, aldus de hoogleraar. „De Heilige Geest vervult de hemel en de aarde. Calvijn zegt dat God in Zijn kleding aanwezig is in de schepping.”

De Geest zendt de Zoon, stelde prof. Van Vlastuin. „Niet alleen in de ontvangenis was de Heilige Geest aanwezig, maar ook bij elke stap die Jezus heeft gezet tijdens Zijn omwandeling. Dat is wonderlijk: Jezus heeft alle macht op aarde, maar kan tegelijk niets zonder de Heilige Geest.”

In de Schrift spreekt de Heilige Geest tot ons. Prof. Van Vlastuin: „Daarbij worden mensen in- geschakeld, Lukas heeft bijvoorbeeld van tevoren alles nauw- keurig onderzocht. Wel is de Heilige Geest de eerste Auteur.” De Bijbel is meer dan een onfeilbaar boek, aldus prof. Van Vlastuin. „De Bijbel is doorademd van de Geest, in de Bijbel spreekt God met ons.”

Stromen

Was de Heilige Geest ook aanwezig in het Oude Testament, vroeg prof. Van Vlastuin zich af. „Ik denk dat in het Oude Testament er druppels waren van de Heilige Geest, in het Nieuwe Testament zijn dit stromen. Als we in die stromen zijn ondergedompeld, is het belangrijk om vervuld te worden van de Heilige Geest. Dat is niet zoiets als een ”second blessing” in pinkstergemeenten; in de Bijbel is het veel meer een aldoor vervuld worden van de Heilige Geest. Dat hebben we vandaag als kerk en samenleving ook nodig, om weer naar de geboden van God te leven.”

Het is mogelijk dat we tegen de Heilige Geest zondigen, zei prof. Van Vlastuin. „In de omgang met de Heilige Geest kun je Die bedroeven, door bijvoorbeeld misbruik te maken van de tong. De zonde tegen de Heilige Geest is het eindpunt van een gedurige verharding en weerstaan van de Heilige Geest, die zonde is niet te vergeven.”

Berouw

De Geest is niet alleen actief in de schepping, maar ook in de herschepping. „De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als er echt berouw en smart komen over de zonde is dat liefde, gewerkt door de Heilige Geest.” De Heilige Geest verheerlijkt daarnaast Christus om te laten zien dat Hij liefde is en alle macht heeft, aldus de inleider. „Hij opent de Persoon en het werk van Christus.”

Rijping

De vrucht van de Geest staat in het enkelvoud, legde prof. Van Vlastuin uit. „Het is niet uit elkaar te trekken en het heeft rijping nodig.” Een onderdeel van de vrucht van de Geest is matigheid. „Mijn geluk hangt niet af van mijn omstandigheden, maar mijn geluk ligt in God. Blijdschap hoort daar ook bij. De blijdschap van de Heilige Geest in je hart.”

Tijdens diverse workshops werd er verder nagedacht over een thema. Ds. L. de Wit, predikant van de hervormde gemeente in Putten, hield een workshop over de gaven van de Heilige Geest. „De gaven van de Geest zijn genadegaven en gericht op de opbouw van de gemeente”, zei hij. „Dat is een goede oefening voor ons individualistische mensen.”

We zien dat er bepaalde tekengaven voorkomen aan het begin van de apostolische bediening en die zijn bedoeld om de Evangelieverkondiging te onderstrepen, aldus ds. De Wit. „Die tekengaven kunnen nu nog steeds voorkomen in bijvoorbeeld een seculiere setting, maar nooit los van de verkondiging van Gods Woord en altijd tot eer van God en tot opbouw van de gemeente.”