Prof. Van Egmond (PKN) overleden

Prof. dr. A. van Egmond is op 19 april overleden.

Adrianus van Egmond werd op 31 januari 1940 in Rotterdam geboren. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1965 gereformeerd predikant in Wormer. Daarna stond hij in Badhoevedorp (1970). Vervolgens was hij docent aan de Christelijke Sociale Academie in Kampen (1977), universitair docent aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit (1977) en aan diezelfde universiteit hoogleraar dogmatiek (1991). In 2001 nam hij afscheid van de universiteit.

Van Egmond promoveerde in 1986 op ”De lijdende God in de Britse theologie van de negentiende eeuw. De bijdrage van Newman, Maurice, McLeod Campbell en Gore aan de christelijke theopaschitische traditie”.