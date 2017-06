Prof. Van den Belt: Zonder Gods genade is er geen vrije wil

Bij het begin van de Reformatie was de uitverkiezing heel belangrijk. Niet alleen voor Calvijn, maar ook voor Maarten Luther.

Tegenover Erasmus, de humanist, hield Luther staande: het is God die werkt van begin tot eind, wij komen er niet aan te pas, het is echte, vrije genade.

Betekent dat dan dat alles vastligt in een deterministisch systeem? Nee, God sluit onze vrijheid niet uit, maar in. Voor een deterministisch systeem moet je bij de atheïsten en de materialisten zijn.

Voor echte vrijheid moet je bij God zijn. We hebben geen vrije wil, want we zitten helemaal verstrikt in onze eigen begeerten. Maar die gebonden wil wordt door genade vrijgemaakt. Genade is vrij en genade maakt vrij.

geloofstoerusting

