Prof. Van den Belt: Poorten van het paradijs gaan open

Maarten Luther krijgt steeds helderder zicht gekregen op het evangelie. In de 95 stellingen neemt hij nog niet helemaal afstand van de aflaat, maar alleen van het misbruik.

Hij worstelt nog met de gerechtigheid van God. Jaren later schrijft hij over een bijzondere ervaring in het torenkamertje van het klooster, de zogenaamde Turmerlebnis. Daar in dat kamertje leest hij Romeinen 1. Hij haat het woord gerechtigheid, omdat hij alleen maar kan denken in termen van straf en beloning.

Totdat hij bij het lezen van de tekst, “de rechtvaardige zal leven uit zijn geloof”, ontdekt dat de gerechtigheid van God een geschenk is. Zo gaan de poorten van het paradijs voor hem open.

Video

Prof. dr. H. van den Belt publiceert in samenwerking met Geloofstoerusting een serie video’s over 500 jaar Reformatie. De komende weken verschijnen ze op RD.nl. Bekijk hier eerdere afleveringen.