Prof. Van den Belt: Gods Woord moet bevrijd worden van de traditie

De Reformatie kun je samenvatten met het woord vrijheid. Niet alleen de vrijheid van de christen om voor God te leven, maar ook de vrijheid van het Woord van God.

Dat Woord kan gemakkelijk ingekapseld raken in menselijke overleveringen en tradities. Er is niets mis met de traditie als de overlevering van de boodschap van de Bijbel van generatie op generatie.

reformatie

Maar wel met de gedachte dat er naast de Bijbel nog een andere bron is die even belangrijk is en dus belangrijker wordt voor de uitleg dan de Bijbel zelf.

In die zin kun je spreken over sola Scriptura. Het Woord van God heeft het eerste en het laatste woord; het mag niet geknecht worden door de uitleg van de kerk. Reformatie, ook vandaag, kan alleen maar plaatsvinden als het Woord van God levend en krachtig zijn werk kan doen.

