Prof. Van den Belt: De Bijbel is net een leeuw, maak de kooi maar open

Johannes Calvijn benadrukt dat we de Bijbel niet geloven, omdat de kerk het zegt. Wij geloven de Bijbel, omdat wij daarin de levende stem van God vernemen.

Calvijn spreekt van het getuigenis van de Heilige Geest. Er is geen vloertje onder de Bijbel waar zij op rust. Nee, de Bijbel heeft haar gezag, haar geloofwaardigheid in zichzelf. Autopistie noemt Calvijn dat: in en om zichzelf geloofwaardig.

Of zoals Charles Haddon Spurgeon het jaren later zei: „Je hoeft de Bijbel niet te verdedigen! Het is net als met een leeuw, laat hem maar los, hij zal zichzelf wel verdedigen.”

