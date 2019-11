Prof. Van den Belt bevestigd als predikant met bijzondere opdracht

Van onze correspondent

Prof. dr. H. van den Belt is zondagavond in de Noorderkerk te Amsterdam bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht.

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) beriep hem voor het werk als hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Deze functie, die hij sinds 1 januari bekleedt, krijgt daarmee een ambtelijke inbedding. Dr. P. J. Visser, hervormd predikant te Amsterdam, sprak over 1 Thess. 1. Daarna vond de bevestiging plaats door dr. R. de Reuver, scriba van de PKN. Aansluitend hielden prof. dr. R. R. Ganzevoort, decaan van de faculteit religie en theologie van de VU, en ds. A. J. Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond, een toespraak. In zijn intredepreek over 1 Thess. 5:24 benadrukte prof. Van den Belt dat al het werk in Gods Koninkrijk rust op Gods trouw.