Prof. Selderhuis: Wacht met CGK-besluit vrouw en ambt

Voordat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) een besluit nemen over vrouw en ambt, moeten ze eerst vaststellen of iedereen zich nog aan de gereformeerde belijdenis wil binden. „Ik wil pleiten voor uitstel van uitvoering van landelijke en plaatselijke besluiten.”

Dat zegt prof. dr. H. J. Selderhuis, rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), in het Reformatorisch Dagblad.

Emden ligt bij Nunspeet

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken sprak vorige week in Nunspeet uit een besluit over vrouwelijke ambtsdragers niet langer te willen uitstellen. Het onderwerp komt in november terug op de synodetafel.

„Als we over dit thema en andere ingewikkelde vragen in gesprek zijn, is het wel van belang te weten of je ook samen vanuit hetzelfde fundament redeneert”, aldus prof. Selderhuis. „Als we niet op dezelfde confessionele basis staan, vormt het thema ”vrouw en ambt” peanuts vergeleken bij wat ons dan allemaal nog te wachten staat.”

Een conclusie van het gesprek kan zijn dat een „herverkaveling” van kerkverbanden nodig is, stelt de Apeldoornse hoogleraar. „Herverkaveling betekent echter wel dat je een stuk van je eigen grond kwijtraakt, maar ook dat je eenzelfde stuk terugkrijgt waarop je met meer rendement kunt werken, of beter nog een groter stuk dat je samen met anderen kunt bewerken. Voor wie dit te vaag is: ja, ik bedoel inderdaad met opgave van bestaande kerkverbanden en hergroepering van plaatselijke kerken tot nieuwe kerkverbanden komen.”