Prof. Selderhuis: Duidelijk en ingrijpend besluit over GTU

Prof. dr. H. J. Selderhuis, rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), spreekt van een „duidelijk” besluit over de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). „We weten nu waar we aan toe zijn.”

De synode-uitspraak om niet deel te nemen aan de GTU, heeft volgens prof. Selderhuis grote impact. „Dat merkte je vandaag op de synode. Ook ik heb het besluit als ingrijpend ervaren. Aan de andere kant vind ik het bemoedigend dat we eruit zijn gekomen. Nu moeten we stevig aan het werk: om elkaar vast te houden en om nieuwe dingen te ontwikkelen.”

Omdat de GTU niet doorgaat, zal volgens de Apeldoornse hoogleraar de TUA moeten veranderen. „We zullen moeten kijken naar ons gebouw, de onderwijsprogramma’s, het onderzoek, de internationale contacten.”

Wat hem betreft komt nu ook een Europese gereformeerde theologische universiteit in beeld. „Ik denk dat we die kunnen realiseren in samenwerking met partners in het buitenland. Maar dit plan zal goed uitgewerkt moeten worden, in overleg met studenten, docenten en de kerken.”

Prof. Selderhuis wil blijven samenwerken met de Theologische Universiteit Kampen en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.