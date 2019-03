Prof. Selderhuis directeur European Academy of Religion

Prof. dr. Herman, directeur van het platform Refo500 en rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn, is deze week in Bologna benoemd tot president van de European Academy of Religion (EuARe).

Dat gebeurde tijdens het EuARecongres dat in de Italiaanse stad plaatsvindt.

De EuARe ging drie jaar geleden van start en wordt ondersteund door het Europees Parlement. De Academy is het grootste platform voor religiewetenschappen in Europa. Vanuit de visie dat gedeelde kennis en wetenschappelijke bezinning een bijdrage leveren aan een vreedzame samenleving, wil de Academy het gesprek over religie bevorderen. Aan de jaarlijkse conferentie nemen zo’n 1300 wetenschappers deel.