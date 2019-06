Prof. Schaeffer houdt oratie aan TU Kampen

Prof. dr. J. H. F. (Hans) Schaeffer heeft vrijdagmiddag aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) zijn inaugurele rede uitgesproken.

Hij aanvaardde daarmee officieel zijn ambt als hoogleraar praktische theologie. De benoeming vond in januari dit jaar plaats.

Prof. Schaeffer sprak in zijn oratie ”Liturgie als centrum van kerkzijn” over de relatie tussen praktische ecclesiologie (leer van de kerk) en liturgie. Zijn rede werd onderbroken door bijdragen van de TUK-cantorij, die onder leiding van musicus Sander van den Houten muziek van Purcell, Mendelssohn en John Rutter vertolkte.

De nieuwe hoogleraar werd welkom geheten door TUK-rector prof. dr. R. Kuiper en door prof. dr. L. Hordijk als voorzitter van de raad van toezicht van de TUK.

Prof. Kuiper presenteerde tijdens de bijeenkomst, die werd gehouden in de Burgwalkerk in Kampen, het boek ”Kerk om te vieren”, waarin een aantal artikelen van prof. Schaeffer en zijn inaugurele oratie zijn opgenomen. Het eerste exemplaar van de uitgave was voor prof. dr. C. J. de Ruijter, die in 2014 als hoogleraar praktische theologie aan de TUK met emeritaat ging.

Prof. Schaeffer kondigde aan dat hij de komende jaren vanuit het Centre for Church and Mission in the West (CCMW) onderzoek wil doen naar „heilzame liturgische praktijken.” De hoogleraar geeft, samen met prof. dr. S. Paas, leiding aan het CCMW.