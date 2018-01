Prof. Peels: Christenen hebben meer moeite met donkere kanten OT

Christenen hebben meer moeite met de donkere kanten van het Oude Testament dan vroeger. Dat stelt prof. dr. H. G. L. Peels vast in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

In het gesprek vertelt prof. Peels, die deze maand zijn 25-jarig hoogleraarschap viert, dat hij de moeite met geweld in de Bijbel onder christenen ziet toenemen. „De overtuiging die velen dertig, veertig jaar geleden nog hadden –dit is de Bijbel, punt uit– verandert. Dit maak ik niet meer mee, is een uitspraak die ik nogal eens hoor. Als ik een lezing houd, zeker voor studenten, zie ik iets van een nieuw opkomende afkeer van het Oude Testament.”

Prof. Peels is van mening dat christenen juist in de zogenoemde schaduwzijden van de Bijbel te maken krijgen met het diep eigene van de godsopenbaring. „Hij is de Heilige, de gans Andere.” Vrijdag heeft in Apeldoorn een minisymposium plaats over zijn vakgebied.