Prof. Paul start online cursus over schepping en evolutie

Oudtestamenticus prof. dr. M. J. Paul start op 1 oktober een online cursus over het thema schepping en evolutie.

De cursus wordt gegeven in samenwerking met NET Foundation en het Logos Instituut en is bedoeld voor predikanten, docenten, studenten en gemeenteleden die meer willen weten over het onderwerp.

De cursus, die onder andere zal gaan over de ontwikkelingen van de laatste jaren en de achtergronden en consequenties van standpunten, verloopt via afstandsonderwijs. Aan de hand van twaalf leertaken, die elk ongeveer een dagdeel aan studie vragen, wordt het boek ”Oorspronkelijk” van prof. Paul, behandeld. Inschrijven kan via het Logos Instituut.