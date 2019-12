Prof. Immink (PKN) 40 jaar predikant

Prof. dr. F. G. Immink, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is deze maandag veertig jaar predikant.

Frederik Gerrit Immink werd op 23 januari 1951 in Daarle geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en filosofie in Grand Rapids (VS). Hij was hervormd predikant in Besoyen (1979) en Hoogeveen (1984). In 1987 promoveerde ds. Immink en werd hij rector van het Theologisch Seminarium Hydepark te Doorn. In 1993 werd hij kerkelijk hoogleraar in Utrecht. In 2003 werd hij rector van het Hervormd Theologisch Wetenschappelijk Instituut. Van 2007 tot 2014 was hij rector van de Protestantse Theologische Universiteit. Tot zijn emeritaat in 2016 doceerde hij homiletiek in Groningen.