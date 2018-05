Prof. Hoek in Leuven: Leven in afhankelijkheid is het roer uit handen geven

Christenen moeten leven in afhankelijkheid van God. Maar hoe leren ze dat? „Door het roer van je leven in Gods handen te geven”, zegt prof. dr. J. Hoek. „Bidden is je agenda blanco voor God neerleggen.”

”Leven in afhankelijkheid van God”, was woensdag het thema van een symposium in de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven (België). Prof. Hoek was een van de sprekers tijdens de bijeenkomst, die was georganiseerd door de studentenvereniging van de ETF, Per Aspera Ad Perfectiora (PAAP). Het symposium trok zo’n tachtig belangstellenden.

Het roer in Gods handen geven, is staan in de vrijheid waarmee Christus degenen die in Hem geloven heeft vrijgemaakt, aldus prof. Hoek. „Een vrijheid waarin je telkens weer je keuzes maakt.”

Volgens de hoogleraar aan de ETF zegt de Bijbel dat God een plan heeft met Zijn kinderen. Toch is het niet direct duidelijk wat dit plan is. Ze horen geen stem uit de hemel. „Wel geeft God Zijn Woord als reisgids en kompas.”

Gods plan wordt gaandeweg duidelijk. „Via mensen die op onze weg komen en via omstandigheden in ons leven”, aldus prof. Hoek. Hij noemde hierbij Psalm 119. „Het Woord van God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Bij elke stap die je zet, heb je opnieuw het licht van die lamp nodig. Je hebt net genoeg licht voor de volgende stap.”

Gods leiding wordt op verschillende manieren duidelijk, legde prof. Hoek uit. Hij verwees naar het boek ”Door Zijn hand. Gods leiding in ons leven” van ds. Pieter van Kampen. Die gebruikte het voorbeeld van vier deuren.

Op de eerste staat ”binnen zonder kloppen”. God kan door de omstandigheden heen duidelijk maken wat Zijn wil is. Er zijn mensen die van jongs af aan weten welke weg ze moeten gaan. Dat wil niet zeggen dat als de omstandigheden meezitten het zonder meer betekent dat je Gods wil doet. „Voortdurend moet je het kompas blijven raadplegen.”

Er zijn ook deuren met ”svp eerst melden”, aldus prof. Hoek. „Dan kun je niet zomaar doorlopen. Er moet eerst gewacht worden. Niet dat we dan passief gaan afwachten, maar dit betekent dat we biddend spoorzoeken naar wat in die situatie Gods wil is. De Bijbel staat vol met zulke mensen.”

Dan zijn er ”gesloten deuren”. Je ziet geen weg, geen mogelijkheid. „Net als de Israëlieten bij de Rode Zee, die geen kant op konden. In het leven in de dienst van Koning Jezus gaan gesloten deuren open door de wonderen van Gods hand. Hij baant een weg door de zee.”

De vierde deur is de draaideur. „Je stapt er verticaal in, maar wordt er horizontaal weer uitgegooid.” Zo maakt je God je duidelijk dat je op de verkeerde weg bent, aldus prof. Hoek. „Zijn wegen zijn niet onze wegen en Gods gedachten zijn niet onze gedachten.”

Van beslissende betekenis is dat christenen het roer van hun leven in Gods handen geven, stelde de hoogleraar. Het gaat erom dat God ons kan inzetten waar Hij ons hebben wil. Van belang hiervoor is het gebed. „Bidden is je agenda blanco voor God neerleggen.”

EO-presentator Andries Knevel sprak tijdens het symposium over zijn afhankelijkheid van God tijdens een periode van ziekte. Theologe Anne Westerduin was verhinderd. Zij werd vervangen door schrijver Otto de Bruijn. Theoloog dr. Willem Ouweneel belichtte het thema van het symposium vanuit evangelisch perspectief.