Prof. Henk van den Belt hoogleraar systematische theologie aan VU

Het college van bestuur van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam heeft prof. dr. H. van den Belt benoemd tot hoogleraar systematische theologie bij de faculteit Religie en Theologie.

Dat maakte het college woensdag bekend. Zijn –fulltime– benoeming gaat in per 1 januari 2019.

Gereformeerde theologie terug naar hart van VU

Prof. Van den Belt, bijzonder hoogleraar namens de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), vult de vacature op van prof. dr. C. van der Kooi, die per 1 oktober met pensioen ging.