Prof. Harinck doet pleidooi om graf Herman Bavinck op te knappen

De grafsteen van de Nederlandse theoloog Herman Bavinck (1854-1921) in Vlaardingen moet nodig worden gerestaureerd. „In 2021 is het honderd jaar geleden dat Bavinck stierf. Zouden de hem erende buitenlanders zijn graf opknappen, of doen we het zelf?”

Er loopt een grote scheur door de grafsteen van Bavinck, aldus historicus prof. dr. George Harinck zaterdag in het Nederlands Dagblad. Hij hoopt dat het graf wordt opgeknapt, net als de grafsteen van Abraham Kuyper ter gelegenheid van de 150-jarige herdenking van diens geboorte in 1987.