Prof. dr. Theo Boer: Coronacrisis legt gebrek aan solidariteit bloot

Wat heeft God, onze Schepper, Onderhouder en Voleinder, met de pandemie te maken? vroeg ethicus prof. dr. Theo Boer zich woensdag af tijdens de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

„Afgezien van een enkel inspirerend gelovig geluid ben ik nog geen enkele theoloog op het spoor gekomen die een duiding geeft die onze adem doet stokken, die ons raakt, troost, tot actie aanzet”, aldus dr. Boer. Vanwege de coronamaatregelen waren er circa honderd aanwezigen bij de opening van het academisch jaar in de Martinikerk in Groningen. De bijeenkomst was daarnaast online te volgen.

Dr. Boer, hoogleraar aan de PThU, besprak het thema ”solidariteit”. In deze coronacrisis valt een gebrek daaraan te bespeuren, stelde hij. „De eerste barsten dienden zich aan toen het scenario van triage zich aanbood. Ouderen zouden minder kansen moeten krijgen, want zij hebben in het leven hun deel al gehad.” Daarnaast noemde Boer de prioritering van de economie. „Het gebrek aan solidariteit is pijnlijk.”

Prof. dr. Heleen Zorgdrager, werkzaam als hoogleraar aan de PThU, besprak het thema ”maakbaarheid”. Mensen reageren verschillend op crises, zo stelde zij. „Maar de algemene impact van deze pandemie is toch wel ontregeling, of zelfs ontreddering. Zorgdrager wilde in elke geval „geen hijgerige theologie, geen nu al lessen trekken uit de coronacrisis, geen mentale vlucht uit de situatie van ontregeling.” Theologisch gaf Zorgdrager aan het te zoeken in: „realisme, remaining, radicale eschatologie en riskeren.”

Dr. Erica Meijers, eveneens werkzaam aan de PThU, hield een bijdrage over ”racisme en nabijheid”. Zij stelde dat angst misschien wel het belangrijkste struikelblok voor nabijheid tussen mensen is. „Nabijheid vraagt moed, want echte nabijheid betekent niet alleen dicht bij de onbekende ander zijn, maar ook dichter bij het onbekende in jezelf.” Meijers liet aan de hand van het boek ”The Water Dancer” van Ta-nehisi Coates zien op welke manier de ingewikkelde relatie tussen angst, nabijheid en racisme een rol speelt.

Radicale verlossing

Eredoctor aan de PThU, prof. dr. Beatrice de Graaf, gaf in haar lezing een inkijkje in haar nieuwe boek ”Radicale verlossing”. De Graaf stelde dat opoffering en verlossing bij elkaar horen. „Het idee is dat je met het offer iets bereikt. Het moet leiden tot redding, bevrijding, aflossing van een schuld of zelfs verzoening.”

De Graaf gaf een overzicht van de rol die verlossing speelt in verschillende religies. In alle religies komt het begrip voor, maar daarbuiten speelt het ook een rol. De vraag is hoe er vorm aan de sociale beleving van verlossing wordt gegeven. „Religie is daarbij vaak een versterkende factor.”

De hoogleraar besprak het begrip ”radicale verlossing” zoals zij dat bij terroristen en extremisten tegenkwam. „Een keuze voor martelaarschap is een extreme daad van boetedoening met als doel verlossing.” Een belangrijke vraag is waarom jongeren naar Syrië willen vertrekken. De Graaf gaf als antwoord dat „het gaat om verlangen naar zin, en naar radicaal ongeduld om een tekort op te vullen en die zin hier en nu te voelen, te beleven.”

De kerk kan volgens haar dienen als een christelijk „contrapunt. Is de kerk niet de plek waar moet worden gewerkt aan de wording van de volwassen mens? Dat is de mens die verlossing echt serieus neemt. Om nu al boodschappers van de verlossing te zijn, en onszelf te geven, in navolging van de Heer en uit liefde voor de schepping.”