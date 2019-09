Prof. dr. M. J. Kater 25 jaar predikant

Prof. dr. M. J. Kater, hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, staat zaterdag vijfentwintig jaar in het ambt van predikant.

Maarten Jacob Kater werd geboren op 18 december 1962 in Klaaswaal. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1994 predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Zeist. Daarna diende hij de gemeente van Sint Jansklooster (2009).

Ds. Kater promoveerde in 2011 op de studie ”Kom en zie. De pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus de Christus.” Twee jaar later volgde zijn benoeming tot universitair hoofddocent praktische theologie aan in Apeldoorn. In 2016 werd hij hoogleraar.